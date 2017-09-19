Экономика

17:38 19.09.2017

Максимальная цена газа на украинском рынке в августе составила 11,5 тыс. грн/тыс. куб. м

Максимальная цена газа на украинском рынке в августе 2017 года составила 11,5 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС, без учета тарифов на транспортировку), сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"По итогам проведенного мониторинга НКРЭКУ информирует, что максимальная цена на природный газ, сложившаяся на рынке газа для потребителей … в августе 2017 года составила 11,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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