Украина инициирует в ВТО спор с Казахстаном из-за ограничения экспорта труб

Украина решила подать запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении возможного спора с Казахстаном о снятии барьеров для экспорта в эту страну украинской трубной продукции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве во вторник.

"Мы инициируем спор по антидемпинговым мерам в отношении импорта украинской трубной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в Казахстан", – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил других деталей.

Как сообщалось, в конце августа Минэкономразвития провело встречу с представителями трубной промышленности, на которой обсуждались препятствия поставкам украинских труб на внешние рынки, в том числе в страны Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), в особенности – Казахстан и Беларусь. Украинские производители выразили обеспокоенность, что антидемпинговая пошлина в размере 18,9%-37,8% не дает украинской продукции возможности конкурировать на рынке ЕврАзЭС. Отмечалось, что в настоящее время ведется пересмотр ограничительных мер, который был инициирован украинскими производителями с целью их либерализации.

"Для нас важно противодействовать мерам, которые ограничивают доступ украинской трубной продукции на внешние рынки. Поэтому мы рассмотрим возможность защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в рамках механизмов, предусмотренных соглашениями ВТО", - сказала по итогам встречи замглавы МЭРТ – торговый представитель Украины Н.Микольская.

Участники встречи отметили, что ограничительные меры по доступу украинских труб, в частности, к традиционным рынкам Казахстана и Беларуси, являются искусственными и не отвечающими нормам международного торгового права, установленным ВТО.

Ранее в конце апреля этого года Украина на заседании Комитета ВТО по антидемпинговой практике обвинила страны-члены ЕАЭС Армению, Казахстан, Киргизстан и РФ в систематическом нарушении норм и правил ВТО в ходе проведения антидемпинговых, антисубсидиарных и специальных защитных расследований, потребовав прекращения порочной практики.

Украинская делегация поставила в известность, что антидемпинговые расследования в отношении импорта на территорию ЕАЭС прутков, ферросиликомарганца и стальных труб происхождением из Украины проведены с нарушением ряда положений ст.2 (определение демпинга), 3 (определение ущерба) и 5 (процедура возбуждения и проведения расследования) Соглашения ВТО о применении ст. VI ГАТТ 1994 и ГАТТ.

В ходе заседания украинская делегация выдвинула Армении, Казахстану, Киргизстану и РФ требование упразднить решение ЕАЭС о введении антидемпинговых мер по пруткам, прекратить расследование относительно ферросиликомарганца без введения ограничений и прекратить пересмотр антидемпинговых мер по стальным трубам без пролонгации их действия.

В ходе заседания представители стран-членов ЕАЭС не предоставили объяснений на затронутые Украиной вопросы и отметили, что предоставят ответы в письменном виде в ближайшее время.

Крупнейшим производителем труб в Украине является трубно-колесная компания "Интерпайп".