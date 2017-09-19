Экономика

17:03 19.09.2017

"Укрэнерго" и "Белэнерго" договорились о предоставлении аварийной взаимопомощи

НЭК "Укрэнерго", ГПО "Белэнерго" и РУП "ОДУ" заключили договоры о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергосистем Украины и Беларуси.

По данным пресс-службы НЭК, договоры заключены на минувшей неделе в рамках визита белорусской делегации в Киев.

Согласно украинскому законодательству, договоры вступят в силу после их согласования Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Стороны также договорились о продлении сотрудничества в коммерческом обмене электроэнергией между энергосистемами стран.

Читайте также новость на сайте Энергореформа

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Кабмин предлагает в пять раз увеличить акциз на сигареты

Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 2,7 млрд грн

"Укрэнерго" объявило торги по закупке ПО и аппаратного обеспечения

Украина в 2018г намерена разместить евробонды на $3 млрд

Тигипко покупает стройкомпанию Building Invest Group

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть слабо дешевеет в ожидании отчета о запасах в США

Правительство разрешит местным органам власти приобретать государственные ценные бумаги

Максимальная цена газа на украинском рынке в августе составила 11,5 тыс. грн/тыс. куб. м

ГП "410 Завод ГА" проводит капремонт Ан-32 по заказу Бангладеш

Украина инициирует в ВТО спор с Казахстаном из-за ограничения экспорта труб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа настольных игр на price.ua
РЕКЛАМА