"Укрэнерго" и "Белэнерго" договорились о предоставлении аварийной взаимопомощи

НЭК "Укрэнерго", ГПО "Белэнерго" и РУП "ОДУ" заключили договоры о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергосистем Украины и Беларуси.

По данным пресс-службы НЭК, договоры заключены на минувшей неделе в рамках визита белорусской делегации в Киев.

Согласно украинскому законодательству, договоры вступят в силу после их согласования Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Стороны также договорились о продлении сотрудничества в коммерческом обмене электроэнергией между энергосистемами стран.

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"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.