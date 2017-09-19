Экономика

14:12 19.09.2017

Горняки "Сухой Балки" начали бессрочный митинг под зданием Госгеологии

Возле здания Государственной службы геологии и недр Украины в Киеве во вторник утром начался митинг сотрудников ПАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), требующих выполнить решение суда о выдаче предприятию специальных разрешений на пользование недрами, которое по непонятным трудовому коллективу причинам Госгеология не выполняет.

"Мы хотим честно работать и трудиться. Мы хотим, чтобы вышел глава Государственной службы геологии и недр, глянул в глаза этим людям, честным труженикам, и сказал, по какой причине не дают нам работать", - заявил на митинге председатель ППО ПМГУ ЧАО "Евраз Сухая Балка" Виктор Счастливый.

Более 250 сотрудников предприятия, прибывших в столицу для участия в акции, заняли тротуар, а также значительную часть дорожного полотна у здания Госгеонедр.

Ситуация с блокированием работы рудника возникла после того, что в августе 2016 года у предприятия закончился срок действия предыдущих спецразрешений. Топ-менеджмент "Сухой Балки" обратился в Госгеонедр за их продлением, а после истечения 60 дней обратился в суд. Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск рудника, которым Госгеонедр обязали продлить срок действия спецразрешений на пользование недрами до 2036 года, а 23 марта 2017 года Высший административный суд Украины оставил в силе это решение, однако, по словам, В.Счастливого, компания до сих пор не имеет возможности работать законно.

"Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты – "Юбилейная" и им.Фрунзе. В 2016 году компанией было реализовано более 2,5 млн. тонн аглоруды. Весной текущего года компания вошла в состав группы DCH.

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