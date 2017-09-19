Украина в 2018г намерена разместить евробонды на $3 млрд

Украина в 2018 году намерена разместить 10-15-летние еврооблигации на общую сумму 90,3 млрд грн, или на $3 млрд, исходя из заложенного в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" прогноза курса гривни к концу следующего года на уровне 30,1 грн/$1.

Соответствующая сумма приведена в приложении к проекту закона, обнародованному на веб-сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в рамках финансирования общего фонда государственного бюджета также планируется привлечение 903 млн грн ($30 млн) у Международного банка реконструкции и развития.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в 2018 году планирует государственные заимствования в рамках финансирования общего фонда государственного бюджета в объеме 214,961 млрд грн, в том числе внешние – 91,2 млрд грн.

Днем ранее, 18 сентября, Украина закрыла книгу заявок на покупку 15-летних еврооблигаций на сумму $3 млрд. Ценные бумаги размещены с доходностью 7,375% годовых.

Новая сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда были проданы 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам. Например, в 2016 году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд. Инвесторы согласились на перенос выплат на четыре года, а также на обмен 20% номинальной стоимости ценных бумаг на ВВП-варранты. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Согласия не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года.

Стороны в настоящее время судятся в Лондонском суде. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Вместе с тем в конце мая суд удовлетворил ходатайство Украины о приостановке решения от 29 марта 2017 года и подтвердил предоставление стране безусловного разрешения на обжалование этого решения. Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.