"Укрнафтобуриння" увеличило суточный дебит газа до 1,4 млн куб. м за счет новой скважины на Сахалинском месторождении

ЧАО "Укрнафтобуриння", совладельцами которого являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, увеличило суточный дебит газа до 1,35 млн куб. м за счет скважины №38 на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении (Краснокутский район, Харьковская область), сообщила пресс-служба компании.

"13 сентября после освоения скважины №38 Сахалинского месторождения суточный дебит (этой скважины - ИФ) составил 400 тыс. куб.м. газа. При этом среднесуточный дебит газа по всему предприятию составил 1,350 млн куб. м, что является абсолютным рекордом для компании", - говорится в сообщении.

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Скважина №38 глубиной 5 тыс. 344 метра пробурена за 175 дней. В планах "Укрнафтобуриння" – до конца года начать бурение еще 3-4 скважин.

Как сообщалось, "Укрнафтобуриння" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.