"Авиалинии Антонова" обеспечили срочную доставку гуманитарных грузов правительства Франции в Гваделупу

Украинская авиакомпания "Авиалинии Антонова", один из мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан", обеспечила срочную доставку гуманитарных грузов правительства Франции общим весом 105 тонн в пострадавшую от урагана "Ирма" Гваделупу.

Как сообщает пресс-служба ГП "Антонов" во вторник, срочная транспортировка гуманитарной помощи из Франции на Карибы, включающей генераторы французской EDF Energy, выполнена по заказу логистической компании Bolloré Logistics. Менее чем за сутки груз общим весом 105 тонн был транспортирован из Шатору (Франция) в Пуэнт-а-Питр (Гваделупа).

"Состав груза включал 32 портативных генератора трех размеров: 9 генераторов длиной 4,84 м, шириной 1,200 м, высотой 2,200 м и весом 4,030 тонн каждый; 16 генераторов - 4,470 х 1,200 х 2,200 м и весом 3,200 тонн каждый; а также семь генераторов - 3,800 х 1,100 х 2,000 м весом 2,410 тонн каждый. Благодаря уникальному бортовому комплексу, включающему краны грузоподъемностью 30 тонн, загрузка и выгрузка груза была обеспечена без использования дополнительного наземного оборудования", - уточняют в ГП.

Доставленное энергооборудование будет обеспечивать электрификацию пострадавших от урагана "Ирма" заморских территорий Франции - Гваделупы и сообщества Сен-Мартен.

"На момент подтверждения заказа самолет находился в Кэрнсе (Австралия). Итак, для выполнения этой перевозки он должен был перелететь почти полмира", - цитирует пресс-служба директора британского офиса авиакомпании "Авиалинии Антонова" Пола Фурлонгера.

"Это был первый из серии рейсов "Авиалиний Антонова" по поставкам гуманитарных грузов от правительств Франции, Нидерландов и Соединенного Королевства на Карибы, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Авиалинии Антонова" и французская Bollore Logistics в ходе Международного авиакосмического салона Le Bourget-2017 (Франция) в июне подписали договор, предусматривающий использование флота "Авиалиний Антонова" для перевозки нестандартных и сверхтяжелых грузов по заказу Bollore. Согласно договору, французская компания зафрахтовала на год украинский "Руслан" для перевозки спутников и другого негабаритного оборудования.

"Авиалинии Антонова" - авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" (Киев), ведущего украинского разработчика и производителя авиатехники, входящего с 2016 года в госконцерн "Укроборонпром".

В течение многих лет флот авиакомпании активно задействован на международном рынке коммерческих авиаперевозок нестандартных и сверхтяжелых грузов. В активе компании - также выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

Флот "Авиалиний Антонова" насчитывает сегодня семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, многоцелевой Ан-74Т (10 тонн), Ан-22 "Антей" (60 тонн), Ан-26 (5,5 тонн).