Экономика

11:45 19.09.2017

OPIC застрахует кредит "Энергоатома" на $250 млн для строительства ЦХОЯТ

Финансовое учреждение правительства США OPIC застрахует политические риски ("BOC Coverage") по кредиту на $250 млн, привлекаемому НАЭК "Энергоатом" через Central Storage Safety Project Trust (Делавэр) на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Профиль соответствующего проекта на сайте финучреждения уже перемещен в перечень утвержденных.

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Поставщиком оборудования в рамках проекта является американская Holtec. Общая его стоимость - около $410 млн, реализация проекта позволит снизить зависимость Украины от России. В частности, ежегодно ЦХОЯТ позволит "Энергоатому" хранить в среднем 169 тыс. тонн отработанного топлива и экономить почти $50 млн.

Как сообщалось, "Энергоатом" заявлял о планах до октября 2017 года привлечь у Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML) $250 млн на сооружение ЦХОЯТ. По словам президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, НАЭК в настоящее время финансирует работы по ЦХОЯТ за счет предусмотренных НКРЭКУ средств в тарифе компании на отпуск электроэнергии.

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