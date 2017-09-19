ДТЭК может рассмотреть варианты рефинансирования в 2018г

Успешный возврат Украины на рынок внешних заимствований улучшит условия для возможного рефинансирования долга энергохолдинга "ДТЭК" в 2018 году, однако значимым фактором является внедрение прозрачных рыночных правил ценообразования как на уголь, так и на тепловую генерацию, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы все в ожидании индикатора по размещению бумаг Украины. Это лакмусовая бумажка по стоимости долга для корпоративных размещений. Если ситуация будет такая же и она будет улучшаться в Украине, то, конечно, мы будем рассматривать в 2018 году возможность разных вариантов рефинансирования или какие-то другие пути управления нашим долгом", – сказал он журналистам.

Читайте также новость на сайте Энергореформа

"Сегодня новые заимствования в небольших объемах разрешенных нашим договором о реструктуризации для поддержки инвестиций, но у нас очень глубокая убежденность, что инвестиции в угольный бизнес и тепловую генерацию зависят от того, насколько понятные рыночные правила игры будут по ценообразованию как на уголь, так и на тепловую генерацию", – подчеркнул глава компании.

По его мнению, создание таких правил и их поддержание – это ответственность регулятора и правительства.

М.Тимченко констатировал, что после блокады зоны АТО Украина стал энергодефицитна по всем видам топлива. "Энергетический уголь был единственным ресурсом, по которому Украина была независимой. Сейчас мы импортируем 26% энергетического угля и около 40% всего угля, 33% газа, более 80% дизельного топлива, нефть и 100% ядерного топлива. В любой рыночной экономике, если страна дефицитна в энергоносителях, цена формируется по импортной альтернативе", – отметил он.

Комментируя существующую ценовую ситуацию, глава ДТЭК отметил, что 12-месячный лаг в формуле ценообразования приводит к тому, что текущий тариф угольной генерации 1,4-1,45 за 1 кВт-час соответствует цене угля 1800 грн за тонну, тогда как импортные спотовые контракты заключаются по ценам около 2500 грн за тонну.

"Надеюсь, все-таки будут изменения в четвертом квартале: нужна ясность как по импорту угля, так и по инвестициям в следующий год по собственной добыче – для закладки лав, покупки оборудования. Наша ключевая задача – не уронить объем собственной добычи, иначе доля импортного угля будет расти", – сказал глава ДТЭК.

"ДТЭК Энерго" создано в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Компания в конце 2016 года провела обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с держателями банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма: $60 млн будет выплачено в 2017 году, $40 млн - в 2018 году, $80 млн - в 2019-2022 гг. В 2023 году будет погашен остаток суммы и капитализированные проценты.

Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5% + EURIBOR/LIBOR. При этом в 2017 и в 2018 годах будет выплачиваться 51% начисленного ежемесячного процентного дохода, в 2019 году – 60%, в 2020 году – 70%, в 2021% - 79%, в 2020 году – 88%, в 2023 – 100%. Невыплаченные проценты будут капитализированы. Допускаются также непостоянные выплаты в счет погашения начисленных процентов при наличии избыточных средств.

Украина на этой неделе объявила о выпуске 15-летних еврооблигаций на $3 млрд под 7,375% годовых, в том числе на сумму $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций состоялось на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по данным главы Минфина Александра Данилюка, превысил $10 млрд, в сделке участвует около 400 инвесторов.

Новая сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.