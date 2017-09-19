Экономика

10:12 19.09.2017

В Украину прибыло уже пятое судно с углем из ЮАР для "ДТЭК"

В порт "Южный" прибыл пятый в текущем году балкер с 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР для Приднепровской и Криворожской ТЭС "ДТЭК Энерго", сообщила пресс-служба компании во вторник.

По ее данным, в порту одновременно разгружается сразу два балкера с импортным антрацитом, что позволит ТЭС компании накопить ресурс для стабильной работы в отопительный период.

Процесс разгрузки MIN SHENG 1 займет ориентировочно трое суток. При этом балкер Semiramis с 80 тыс. тонн антрацита, прибывший в "Южный" 17 сентября, по состоянию на 8:00 вторника разгружен уже на 85%.

"В октябре мы ожидаем прибытия в Украину еще 150 тыс. тонн южноафриканского угля для того, чтобы создать необходимые запасы ресурса на складах наших ТЭС в преддверии отопительного сезона", - отметил коммерческий директор "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко.

Таким образом, в рамках заключенного контракта ДТЭК уже импортировал в Украину 375 тыс. тонн антрацита из ЮАР. Первое судно с 75 тыс. тонн антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая, второе – 23 июля, третье – 14 августа, четвертое – 17 сентября, пятое – 18 сентября. Всего в ЮАР компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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