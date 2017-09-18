Экономика

21:26 18.09.2017

Украина привлекла $3 млрд от размещения еврооблигаций сроком на 15 лет

Украина разместила еврооблигации на $3 миллиарда под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня мы можем подвести первые итоги. Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд. Причем привлекла на рекордный строк – никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине. Это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ", - сказал он в ходе встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке (США).

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