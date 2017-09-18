Переподписка на выпуск евробондов Украины была шестикратной

Первое после длительного перерыва размещение суверенных еврооблигаций Украины, итоги которого сейчас подводятся, пользовалось высоким спросом у инвесторов – переподписка на него была шестикратной, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Это яркое свидетельство того, что весь мир сегодня деньгами голосует за веру в Украину и за эффективность наших реформ", - сказал он на встрече с лидерами украинской общины в Нью-Йорке в понедельник.

В то же время глава государства не уточнил других результатов размещения.

Как сообщалось со ссылкой на источники, объем размещения 15 летних еврооблигаций составит $3 млрд, доходность - 7,375%. Из этой суммы больше половины будет направлено на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 года общим номиналом $1,576 млрд. Новые евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3-10 млрд, в сделке участвует до 400 инвесторов.

Новая сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.