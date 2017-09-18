Украина разместит 15-летние евробонды на $3 млрд под 7,375%

Украина определила финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит $3 млрд, доходность - 7,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3 млрд.

Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах. Заявки от инвесторов на выкуп еврооблигаций принимались до 15 сентября. В понедельник Минфин Украины сообщил, что по итогам оферты будут выкуплены еврооблигации двух выпусков на общую сумму $1,576 млрд. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% от номинала, в 2020 году - 106,75% от номинала

Новая сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных на деньги Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV в сентябре заявил, что до окончания судебного процесса Россия не будет препятствовать размещению Украиной новых евробондов.