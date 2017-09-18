ДТЭК выполнит все нормы закона о выкупе акций после выкупа СКМ у ФГИ пяти блокпакетов энергокомпаний

Энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный группе СКМ Рината Ахметова, выполнит все требования принятого в этом году закона о принудительном выкупе и продаже акций после покупки входящей в СКМ компанией Ornex блокирующих пакетов акций пяти энергокомпаний, которая привела к увеличению доли группы до значительной контрольной (более 75%) или доминирующей контрольной (более 95%), сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

"Все нормы закона, которые касаются sell-out, будут выполнены. То есть, sell-out будет, и формальные оферты в соответствии со сроками в ближайшие месяцы будут объявлены", – сказал он журналистам.

М.Тимченко напомнил, что покупка компанией Ornex блокпакетов акций по 25% была портфельной инвестицией СКМ, поэтому в настоящее время с точки зрения управленческого контроля ситуация осталась прежней. "ДТЭК управляет этими компаниями, как и до приватизации", – пояснил гендиректор.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Отвечая на вопрос о будущих изменениях в корпоративном управлении компаниями, М.Тимченко отметил, что основным фактором готовящихся изменений является требование закона о рынке электроэнергии по анбандлингу.

"Сегодня у нас есть достаточно четкий юридический план, как до конца 2018 года выполнить нормы закона по анбандлингу нашего дистрибуционного бизнеса: где будет наш дистрибуционный бизнес в рамках всего СКМ – это то, что сейчас происходит. Мы ответим на эти вопросы и проинформируем в ближайшее время", – сообщил он.

Как сообщалось, Фонд госимущества в августе продал компании Ornex на биржевых аукционах блокпакеты ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" – за 1 млрд 4,676 млн грн, ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" – за 728,236 млн грн, ПАО "ДТЭК Захидэнерго" – за 417,163 млн грн, ПАО "Киевэнерго" – за 759,633 млн грн и ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" – за 143,8 млн грн. Указанные компании уже известили своих акционеров на корпоративных сайтах о приобретении группой СКМ значительной контрольной или доминирующей контрольной доли, а также о максимальной цене акций, по которой группа СКМ покупала их за последние 12 месяцев. Эта цена, согласно закону, может стать ценой выкупа этих акций у желающих того миноритариев. Во всех пяти случаях эта цена равна цене биржевых аукционов ФГИ.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" был принят 23 марта этого года. Он ввел в законодательное поле Украины процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).