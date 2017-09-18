Экономика

18:50 18.09.2017

Нефть дешевеет на ожиданиях ослабления спроса в США

Цены на нефть снижаются в понедельник на ожиданиях сокращения спроса в условиях ожидаемой приостановки нефтеперерабатывающих предприятий США для сезонного проведения технических работ.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 кв подешевели на $0,56 (1,01%) до $55,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,53 (1,06) - до $49,36 за баррель.

Ряд американских нефтеперерабатывающих предприятий в США, в том числе завод Phillips 66 в оклахомском Понка-Сити, а также завод Total SA в техасском Порт-Артуре, объявили о планируемом закрытии в этом месяце с целью проведения сезонного технического обслуживания.

Тем временем, некоторые из нефтеперерабатывающих предприятий, пострадавших в результате урагана "Харви", в том числе крупнейший нефтеперерабатывающий завод в США, принадлежащий Motiva Enterprises LLC, по-прежнему не вышли на нормальный уровень работы.

"Мы движемся к осеннему периоду, традиционно характеризующемуся сезонным ослаблением спроса на нефть", - цитирует агентство Bloomberg аналитика BNP Paribas SA в Лондоне Гарри Чилингаряна.

За минувшую неделю Brent и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме в отношении роста спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых после урагана "Харви", а также сильных прогнозах спроса на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 7 единиц, до 749. Таким образом, показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года.

Эксперты JBC Energy отмечают, что сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США должно поддержать цены на нефть, пишет Dow Jones. При этом они ставят под вопрос мощность ралли, возможного до того, как "гравитационные силы глобального спроса и предложения начнут формировать потолок цен".

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