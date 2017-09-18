Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017 ко II кв.-2016 с 2,4% до 2,3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,3% по сравнению с 2,5% в первом квартале 2017 года, такую уточненную оценку обнародовала Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщалось, в середине августа Госстат оперативно оценил показатель второго квартала в 2,4% ВВП.

В то же время уточненная оценка роста по отношению к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора осталась прежней – 0,6%.

Госстат также сообщил, что номинальный ВВП составил 657 млрд грн, а в расчете на одно лицо – 15,449 тыс. грн, изменение дефлятора – 20%, тогда как в первом квартале этого года номинальный ВВП был оценен в 583,88 млрд грн, на одного человека – в 13,721 тыс. грн, а изменение дефлятора – в 25,1%.

Как сообщалось, в июне этого года Госстат улучшил обнародованную в средине мая оценку роста ВВП в первом квартале с 2,4% до 2,5%. Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку снижения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.

В марте этого года Госстат также улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%.

Во втором квартале 2016 года, по данным Госстат, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.

Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%. В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.

Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 летом этого года повысила оценку номинального ВВП в 2017 году до 2,846 трлн с 2,585 трлн грн, ухудшив прогноз его реального роста до 1,8%, инфляции – до 11,2%.