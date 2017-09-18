Очередной пересмотр программы МВФ возможен только после выполнения Украиной взятых обязательств

Четвертый пересмотр программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) возможен только после выполнения властями Украины взятых на себя обязательств, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман.

"Четвертый пересмотр программы советом исполнительных директоров МВФ возможен после принятия мер, необходимых для завершения этого пересмотра. Он фокусируется на пенсионной реформе, на мерах, направленных на ускорение приватизации, а также на обеспечение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности. Не менее важным является следование программе и соблюдение ранее достигнутых договоренностей относительно мер в фискальном и энергетическом секторах", - сказал он.