"Азовмаш" может поставить "Укрзализныци" вагонокомплекты еще на 95 млн грн

ООО "Азовмаш" (Киев) признано победителем двух аукционов на поставку до конца текущего года вагонокомплектов (1200 боковых рам и 2400 надрессорных балок) в адрес филиала "Центр обеспечения производства" (ЦОП) ПАО "Укрзализныця" на общую сумму 95,04 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro, аукционы состоялись 12 сентября (ожидаемая стоимость вагонокомплектов по каждому из них – 47,52 млн грн), в них также участвовали ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (КрСЛЗ, Полтавская обл.) и его дилер - ООО "Менорита" (Днепр).

При этом все три участника аукциона первоначально заявили цену 47,52 млн грн, которая осталась неизменной в течение трех раундов аукциона.

Еще два аналогичных тендера, объявленные 29 июня, не состоялись, поскольку к участию в торгах был допущен только КрСЛЗ (тендерные предложения подавало также ООО "Машбудинвест").

Между тем 19 августа ЦОП ПАО "Укрзализныця" объявил еще два тендера на закупку боковых рам и надрессорных балок каждый на сумму 31,92 млн грн.

Кременчугский СЛЗ недавно также выиграл ряд торгов на поставку аналогичной продукции (объявленных филиалами "Укрзализныци" – Дарницким и Стрыйским вагоноремонтными заводами) на сумму более 40 млн грн, по некоторым из них в сентябре уже заключены договоры. Вторыми участниками тендеров были либо "Менорита", либо "Машбудинвест", предлагавшие продукцию КрСЛЗ, при этом все участники первоначально заявляли ожидаемую сумму и не снижали ее в ходе аукционов.

ООО "Азовмаш" входит в "Азовмашинвест Холдинг", созданный для управления машиностроительными активами группы "Азовмаш". В августе текущего года ООО "Азовмаш" также выиграл 16 тендеров на поставку вагонного литья для УЗ на общую сумму 52 млн грн. В составе холдинга вагонное литье выпускает ЧАО "Азовэлектросталь" (Мариуполь).