ДТЭК пока не готов подписать соглашение о продлении управления теплосетями Киева до апреля

Энергохолдинг ДТЭК пока не готов подписать соглашение о продлении управления ПАО "Киевэнерго" теплосетями столицы до апреля 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES-2017) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?"

"Бизнес по поставке тепла глубоко убыточный. Мы вынуждены последние годы финансировать этот бизнес и без определенности дальнейших правил игры - как со стороны регулятора, так и со стороны города - мы не будем продолжать эти отношения … Мы еще не подписали продление на первый квартал. Киевсоветом принято решение, но мы еще не в том состоянии, чтобы подписывать", - сказал он.

М.Тимченко подчеркнул, что огромные долги потребителей перед "Киевэнерго", проблемы с компенсацией по льготам и субсидиям, занижение тарифов, ставят компанию в очень сложное положение.

"Ни один нормальный цивилизованный бизнес в этих условиях продолжать работу не будет. Доказательством тому – отсутствие очереди инвесторов в тепловые сети и электростанции. Я надеюсь, что будет твердая позиция города и видение, как эта ситуация будет в дальнейшем развиваться", - сказал он.

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Генеральный директор ДТЭК добавил, что Киев до сих пор не начал подготовку к конкурсу по концессии тепловых сетей, что делает невозможным его проведение в апреле.

"К сожалению, город не запустил процедуры подготовки концессии. Исходя из сегодняшнего понимания по срокам, концессионный конкурс не сможет состояться в апреле, когда закончится договор на управление. Соответственно, есть разные опции, которые обсуждаются – мы активно общаемся, обсуждаем вопросы, предоставляем информацию, но это ответственность города – определить как ситуация будет развиваться в дальнейшем", - подытожил он.

Как сообщалось, КГГА и "Киевэнерго" 27 сентября 2001 года подписали "Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева" со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Договор предусматривал передачу в управление "Киевэнерго" коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода "Энергия".

В конце июня текущего года Киевсовет решил продлить действие соглашения до 26 апреля 2018 года.

"Киевэнерго" (входит в энергохолдинг ДТЭК) эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.