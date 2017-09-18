Экономика

15:25 18.09.2017

Миноритарии "ДТЭК Донецкоблэнерго" смогут продать свои акции мажоритариям по 8,78 грн за штуку

Миноритарные акционеры ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" смогут продать свои акции мажоритарным акционерам по 8,78 грн за одну штуку.

Как сообщается на сайте энергоснабжающей компании, именно эта цена является самой высокой, по которой мажоритарии покупали акции "ДТЭК Донецкоблэнерго" в предыдущие 12 месяцев.

Согласно требованиям закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО", после концентрации каким-либо лицом или группой аффилированных лиц, доминирующего пакета акций, миноритарии имеют право на выкуп их акций по указанной цене.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Как сообщалось, кипрская компания Ornex ltd из группы СКМ 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн.

Еще 40,1% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" принадлежит кипрской DTEK Holdings ltd, 31,4% - голландской DTEK Energy B.V. Кроме того ООО "ДТЭК Энерго", страховая компания "АСКА" и голландская DTEK Oil&Gas B.V. владеют пакетами акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" размером менее 1%.

Таким образом, группа СКМ контролирует свыше 96% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго".

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