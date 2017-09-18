Экономика

14:35 18.09.2017

Кабмин предлагает Раде увеличить в 2018 году финансирование Генпрокуратуры, НАБУ и НАПК, но уменьшить САП

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выделить в 2018 году 857 млн грн на деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 683,5 млн грн - Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и 116 млн грн – Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Такая норма заложена в проекте государственного бюджета на 2018 год, зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября 2017 года под №7000.

Финансирование НАПК предлагается увеличить до 683,5 млн грн, что на 78 млн грн больше, чем в 2017 году, из них 513,67 млн грн предлагается направить на финансирование статутной деятельности политических партий (на 71 млн грн больше, чем в 2017 году).

По сравнению с 2017 годом финансирование НАБУ предлагается увеличить на 83,5 млн грн, САП - уменьшить почти на 3,3 млн грн.

На финансирование Генеральной прокуратуры Украины (без САП) предлагается выделить 6,65 млрд грн, что на 946,3 млн грн больше, чем в 2017 году.

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