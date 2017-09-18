Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 8,9%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 11 по 18 сентября сократились на 8,9% (на 133,1 тыс. тонн) – до 1 млн 354,2 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы снизились на 5,1% (на 28,2 тыс. тонн) – до 523,2 тыс. тонн, газовой группы – на 11,2% (на 104,9 тыс. тонн), до 831 тыс. тонн.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю снизились на 0,4% (на 1,1 тыс. тонн) – до 285,5 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 18 сентября выше показателя 11 сентября на 1,9% (на 3,4 тыс. тонн) – до 187,1 тыс. тонн, тогда как запасы газовой группы снизились на 4,4% (на 4,5 тыс. тонн) – до 98,4 тыс. тонн.

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Как сообщалось, ДТЭК четырьмя балкерами уже импортировал в Украину в течение мая-сентября 300 тыс. тонн антрацита из ЮАР. В частности, четвертый балкер с 75 тыс. тонн антрацита прибыл в страну 17 сентября, а в 20-х числах этого месяца ожидается прибытие еще одного судна. Всего в ЮАР ДТЭК законтрактовал 675 тыс. тонн угля.

В свою очередь, ПАО "Центрэнерго" законтрактовало в США около 700 тыс. тонн антрацита. В частности, 13 сентября в страну прибыло первое судно с 62 тыс. тонн энергоугля.

Кроме того, 12 сентября в страну прибыло 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР для компании "Технова", которой подконтрольны ряд ТЭЦ.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук обращал внимание на недостаточные запасы угля перед стартом отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ страны, хотя на сегодня они и больше, чем год назад.

По его словам, за последние годы страна научилась работать в условиях подвоза угля из внешних источников, а не только накопленных запасов и собственной добычи. В частности, генкомпании предоставили графики импорта антрацита и наращивания добычи углей газовой группы на протяжении осени-зимы 2017/2018 гг. При условии выполнения этих обязательств этого будет достаточно для текущего обеспечения стабильной работы энергосистемы, а также позволит иметь определенный запас на будущее.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.