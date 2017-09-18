Кабмин предлагает выделить в 2018 году для Минобороны 83 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выделить на деятельность Министерства обороны 83,3 млрд грн, из них 16,36 млрд грн - на закупку и модернизацию вооружения и военной техники.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета на 2018 год, зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября 2017 года под №7000.

На обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовку войск в 2018 году предлагается направить 60 млрд грн; на медицинское лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны – 2,38 млрд грн.

Также на подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях, повышение квалификации и переподготовку военспецов и государственных служащих, начальную военную подготовку и патриотическое воспитание молодежи – 2,85 млрд грн.

На строительство жилья для военных предлагается выделить 826 млн грн.

Кроме того, проектом госбюджета предлагается выделить на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ 334 млн грн.