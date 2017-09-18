АМКУ оштрафовал "лайфселл" на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить штраф в размере 19 млн 466,84 тыс. грн на оператора мобильной связи ООО "лайфселл" по делу в отношении коммуникации условий тарификации звонков, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

"Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация "посекундная". В то же время фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой начавшейся минуты", – пояснил он.

Ю.Терентьев уточнил, что речь идет о нарушении ст. 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" (распространение информации, вводящей в заблуждение).

Мобильный оператор ООО "лайфселл" (lifecell) - третий по числу абонентов оператор в Украине. По итогам 2016 года компания получила 928,3 млн грн чистой прибыли против 4,439 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Ее выручка за прошлый год выросла на 8,1% – до 4,838 млрд грн, а показатель EBITDA уменьшился на 8,7% - до 1,356 млрд грн.

Активная абонентская база за 2016 год сократилась на 13,2% - до 9,2 млн, показатель ARPU (доход с одного абонента) вырос на 14,4% - до 40,6 грн.