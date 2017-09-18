Экономика

12:19 18.09.2017

МЭРТ инициирует модификацию условий свободной торговли с ЕС

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) проанализирует углубление торговли с Европейским Союзом и инициирует модификацию условий свободной торговли, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Согласно сообщению на сайте ведомства, МЭРТ планирует определить оптимальный формат сотрудничества в рамках Зоны свободной торговли или таможенного союза с ЕС в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"Уже сейчас понятно, что условия свободной торговли нужно пересматривать. Переговоры по созданию Зоны свободной торговли с Европейским Союзом завершились достаточно давно и теперь условия доступа товаров к рынку Украины и ЕС "устаревшие", - цитирует Н.Микольскую пресс-служба МЭРТ.

По ее словам, в настоящее время действующие квоты и исключения, длинные переходные периоды для промышленных товаров не работают ни для ЕС, ни для Украины.

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Интерфакс-Украина
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