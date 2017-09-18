Экономика

11:55 18.09.2017

"Укргазвыдобування" отменило тендер по сопровождению SAP на 100 млн грн

ПАО "Укргазвыдобування" отменило тендер по предоставлению услуги на сопровождение программного обеспечения SAP, наименьшее предложение по которому в размере 96 млн 169,802 тыс. грн (с НДС) сделало ООО "САП Украина".

Согласно сообщению компании в системе ProZorrro, закупка отменена в связи "с отсутствием финансирования или необходимости в закупке товаров, работ и услуг" после получения письма с рекомендациями от НАК "Нафтогаз Украины".

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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