Экономика

09:42 18.09.2017

Страховой совет Техаса оценил застрахованный ущерб от урагана "Харви" в $19 млрд

Страховой совет Техаса оценил ущерб застрахованному имуществу в штате, нанесенный ураганом "Харви", почти в $19 млрд, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Почти в $3 млрд страховщики оценили ущерб имуществу, нанесенный мощными ветрами урагана, еще в $4,75 млрд - повреждения, которые получили более 250 тыс. застрахованных легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, по оценкам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, наводнения, вызванные ураганом "Харви", причинили ущерб застрахованным домовладельцам на сумму в $11 млрд. Более значительные финансовые потери от наводнения вызвал только ураган "Катрина" в 2005 году ($16 млрд).

Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в конце августа; жертвами стихии стали свыше 70 человек.

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