Экономика

09:40 18.09.2017

Facebook откроет центр по разработке ИИ в Монреале

Американская компания Facebook Inc. откроет центр по разработке технологий в сфере искусственного интеллекта в канадском Монреале, сообщает The Fortune.

Новый центр возглавит профессор информатики Университета Макгилла Жоэль Пино, при этом она продолжит работу в университете.

Основными направлениями деятельности монреальского центра станут обучение компьютеров пониманию человеческой речи и естественных языков, а также обучение их принятию наиболее выгодных решений в ситуациях, предполагающих выбор.

Отмечается, что в Монреале уже действуют лаборатории по изучению ИИ, принадлежащие Google и Microsoft. Страна входит в число мировых лидеров в данной области. В частности, в марте власти Канады выделили 125 млн канадских долларов ($94 млн) на поддержку исследований ИИ, преимущественно в Монреале, Торонто и Эдмонтоне.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Омелян подозревает в организации против него негативной информкампании

Госгеонедр приостановил ряд лицензий "Нафтогаза" - глава НАК

Украина планирует в 2018-2019 годах привлекать примерно по $2 млрд на внешних рынках

Украина не намерена ограничивать экспорт мяса - Гройсман

Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Страховой совет Техаса оценил застрахованный ущерб от урагана "Харви" в $19 млрд

Нефть слабо дорожает после роста на прошлой неделе

Гройсман обещает публично заслушивать объяснения правоохранителей по силовым операциям с бизнесом

Налоговый комитет Рады в течение месяца должен наработать новый законопроект о Службе финрасследований – Гройсман

Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА