Facebook откроет центр по разработке ИИ в Монреале

Американская компания Facebook Inc. откроет центр по разработке технологий в сфере искусственного интеллекта в канадском Монреале, сообщает The Fortune.

Новый центр возглавит профессор информатики Университета Макгилла Жоэль Пино, при этом она продолжит работу в университете.

Основными направлениями деятельности монреальского центра станут обучение компьютеров пониманию человеческой речи и естественных языков, а также обучение их принятию наиболее выгодных решений в ситуациях, предполагающих выбор.

Отмечается, что в Монреале уже действуют лаборатории по изучению ИИ, принадлежащие Google и Microsoft. Страна входит в число мировых лидеров в данной области. В частности, в марте власти Канады выделили 125 млн канадских долларов ($94 млн) на поддержку исследований ИИ, преимущественно в Монреале, Торонто и Эдмонтоне.