Госгеонедр приостановил ряд лицензий "Нафтогаза" - глава НАК

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) препятствует нормальной работе НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних компаний, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Они не только не продлевают лицензии "Укрнафты" по решению суда, но и забирают лицензии "Нафтогаза", не продлевают лицензии "Укргазвыдобування", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES, проходящей 15-16 сентября в Киеве.

А.Коболев уточнил, что 14 сентября было решение суда первой инстанции, инициированное Госгеонедрами, о приостановлении действия ряда лицензий.

"Мы еще поборемся", - подчеркнул глава НАК.

Он затруднился предположить, чем руководствуется ведомство в таких действиях, однако сказал, что советовал руководству Госгеонедр "жить не одной каденцией".

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Госгеонедрах, отметил, что систему ведомства "надо перестраивать с точки зрения ее прозрачности". Глава правительства также заявил, что готов и далее поддерживать "Укргазвыдобування" в его работе по наращиванию добычи.

"Вы же знаете, что я поддерживаю "Укргазвыдобування". А иначе как бы они добились роста добычи на 600-700 млн кубов в год? Без моей помощи, они, наверное, ни одного куба не добыли бы", - сказал В.Гройсман.