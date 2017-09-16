Налоговый комитет Рады в течение месяца должен наработать новый законопроект о Службе финрасследований – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики должен в течение месяца должен наработать новый законопроект о Службе финансовых расследований.

"Комитет в течение месяца наработает новый закон о Службе финансовых расследований, и мы ликвидируем экономические подразделения СБУ, МВД, по ГФС - это борьба, которую мы должны выиграть", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Премьер отметил, что намерен обсудить проект закона с представителями бизнеса.