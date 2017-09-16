Экономика

12:48 16.09.2017

Украина планирует в 2018-2019 годах привлекать примерно по $2 млрд на внешних рынках

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает внешние заимствования в объеме около $2 млрд, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Мы планируем в следующем году, и это есть в программе с МВФ, (привлечь) на рынках внешних заимствований около $2 млрд. И в 2019 году также еще $2 млрд", - сказал он журналистам в Киеве в субботу в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES.

"Это наши ориентиры. Конечно, суммы могут отличаться", - добавил министр.

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Интерфакс-Украина
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