Украина не намерена ограничивать экспорт мяса - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина не планирует ограничивать экспорт мяса.

"Я вообще не считаю, что необходимо что-то ограничивать, я считаю, что наоборот - нужно развивать. Если есть спрос на мясо, значит, мы должны больше производить", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о том, намерена ли Украина ограничивать экспорт мяса.

Премьер отметил, что увеличение производства позволит увеличить количество рабочих мест.

Как сообщалось, 8 сентября В.Гройсман заявил об ожидаемом скором снижении цен на мясную продукцию.

"Подчеркиваю: наша с вами задача - в 2018 году начать наращивать в стране мощности животноводческого комплекса, животноводства, птицеводства. Сегодня мы реально серьезный экспортер. Наша задача – достичь, и, думаю, в ближайшие буквально недели, достигнем снижения цены на мясопродукты в стране", - сказал премьер в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Согласно данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,1%, однако в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция ускорилась до 16,2%, а с начала года составила 8,1%.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.