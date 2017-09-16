Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины проводит верификацию формулы цены на газ для населения.

"Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и в соответствии с формулой, самое главное, чтобы эта формула была справедливой. Сейчас наша техническая служба работает над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа", - сказал он на брифинге в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Премьер отметил, что правительство находится в "достаточно качественном" сотрудничестве с Международным валютным фондом.