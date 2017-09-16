Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Кабинет министров Украины разработает новый законопроект о приватизации до конца 2017 года.

"Сейчас мы сделали новый план, я имею надежду, что до конца этого года мы сделаем новый закон (о приватизации - ИФ)", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

В.Гройсман отметил, что непрофессиональная "работа Фонда государственного имущества фактически привела к остановке приватизации крупных активов".

Как сообщалось, правительство внесло проект закона "О приватизации" в Верховную Раду 4 сентября, а 13 сентября он был рассмотрен на заседании Национального совета реформ при президенте Украины.