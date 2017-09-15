Siemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за давления России

Компания Siemens под давлением России отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens, и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок", – сказал глава "Нафтогаза Украины" на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

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По его словам, компании пришлось обращаться к General Electric для новых поставок.