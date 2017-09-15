Гройсман обсудил сотрудничество в энергетической сфере с вице-президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефровичем вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

"Мы провели качественные переговоры относительно состояния двусторонних отношений в энергетической сфере, обговорили вопросы Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое вступило в силу в сентябре нынешнего года… Обговорили вопрос функционирования Фонда энергоэффективности", - заявил премьер-министр в ходе брифинга по итогам встречи в пятницу.

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Он также уточнил, что ЕС выделяет EUR100 млн на создание системы энергоэффективности в Украине.

По словам премьер-министра, Украина обеспокоена строительством газопровода "Северный поток-2".

"Но я глубоко убежден, что здесь мы также должны быть объединены (с международными партнерами - ИФ)", - подчеркнул он.

В свою очередь Марош Шерифович отметил, что на встрече обе стороны пришли к соглашению в вопросе необходимости использовать максимально эффективно Соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. По словам вице-премьера Еврокомиссии, следует провести верификацию - что уже сделано и что еще предстоит сделать в отношении реализации этих соглашений. Это позволит более эффективно использовать этот инструмент.