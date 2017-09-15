Проект госбюджета-2018 предполагает создание Экспортно-кредитного агентства

Правительственный проект закона о государственном бюджете на 2018 год предусматривает выделение средств на создание в следующем году Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), которое на начальном этапе будет предоставлять услуги страхования и перестрахования, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Есть понимание того, что будут выделены средства, чтобы ЭКА смогло запустить процесс его создания и подготовки к полному функционированию", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу, напомнив, что премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает создание агентства, о чем публично заявил.

Н.Микольская затруднилась назвать точную цифру.

"Финансовая модель, которую мы предлагаем, учитывая те деньги, которые сейчас могут быть выделены на эти цели в бюджете, – начать со страхования и перестрахования, а далее постепенно переходить к предоставлению других услуг, когда будет в наличии дополнительное финансирование", – отметила торговый представитель.

Она напомнила, что закон об ЭКА наделяет правительство правом определять виды услуг и порядок их предоставления.

Н.Микольская подчеркнула, что страхование и перестрахование – те услуги, которые наиболее просты и имеют максимальный показатель уровня проникновения: соотношения вкладываемых средств к результату.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 28 декабря 2016 года подписал закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", предусматривающий создание в Украине ЭКА.

Согласно закону, в сферу деятельности агентства входит поддержка экспорта работ, услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности. В частности, основные задачи ЭКА состоят в защите украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров, путем страхования, перестрахования и гарантирования.

Согласно закону, ЭКА создается в форме публичного акционерного общества. Учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала +1 акция, является государство в лице Кабмина.

Однако в законе о госбюджете на 2017 год отсутствовала отдельная строка о финансировании ЭКА. Против создания Экспортно-кредитного агентства возражал Национальный банк, указывая на отсутствие положительного опыта работы таких институтов в соседних странах и на наличие в стране специализированного Укрэксимбанка.

Помимо того, в Меморандум сотрудничества с МВФ внесен пункт о том, что правительство воздержится от обеспечения функционирования ЭКА, пока все соответствующие расходы и потребности в капитале на следующие три года не будут четко определены на основании независимой оценки и включены в государственный бюджет.

Ранее Министерство экономического развития и торговли планировало предусмотреть в бюджете 345 млн грн на создание ЭКА.

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