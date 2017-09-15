Экономика

15:37 15.09.2017

Россия проиграет конфликт с Украиной от истощения - 50-й спикер Палаты представителей США

50-й спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич считает, что Российская Федерация в ходе конфликта с Украиной выдохнется и в итоге проиграет его.

"Я думаю, что россияне проиграют от истощения. Я думаю, что они проиграют, потому что они так однозначно нарушили международные нормы", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

При этом Н.Гингрич отметил, что в вопросе конфликта в Украине мировое сообщество не отступит.

"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) сначала проиграет в Восточной Украине, потом проиграет в Крыму", - сказал экс-спикер Палаты представителей США.

Он выразил убеждение, что нынешняя агрессия не приносит России величия или процветания, а лишь все более изолирует ее от остального мира.

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Интерфакс-Украина
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