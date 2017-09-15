Экономика

15:02 15.09.2017

ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет

Европейский Союз предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет, заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Эта помощь будет постоянно дополняться. То есть, речь идет не о разовой помощи, а о длительной поддержке как технической, так и финансовой со стороны Европейского Союза", - цитирует Г.Зубко пресс-служба вице-премьера в пятницу днем.

Читайте также новость на сайте Энергореформа

Так уже ранее ЕС подтвердил готовность предоставить Фонду энергоэффективности 100 млн евро, что позволит наполнить Фонд и начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Россия проиграет конфликт с Украиной от истощения - 50-й спикер Палаты представителей США

Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией

Продолжение транзита газа через Украину после 2020г является приоритетом для ЕС

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

Официально опубликовано постановление Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций по украинскому вопросу

ПОСЛЕДНЕЕ

Одним из приоритетов проекта госбюджета-2018 является увеличение финансирования ГСЧС - Гройсман

Укргазбанк присоединился к программе глобального торгового финансирования IFC

"Нафтогаз" предложил наименьшую цену в двух тендерах УТГ на поставку 1,26 млрд куб. м газа для технологических нужд

Цены на нефть слабо растут

"АвтоКрАЗ" завершил поставку крупной партии седельных тягачей ПАО "Укргазвыдобування"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА