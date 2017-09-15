ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет

Европейский Союз предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет, заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Эта помощь будет постоянно дополняться. То есть, речь идет не о разовой помощи, а о длительной поддержке как технической, так и финансовой со стороны Европейского Союза", - цитирует Г.Зубко пресс-служба вице-премьера в пятницу днем.

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Так уже ранее ЕС подтвердил готовность предоставить Фонду энергоэффективности 100 млн евро, что позволит наполнить Фонд и начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности.