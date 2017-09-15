"АвтоКрАЗ" завершил поставку крупной партии седельных тягачей ПАО "Укргазвыдобування"

ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, в рамках заключенного в июне текущего года договора, завершил отгрузку крупной партии полноприводных тягачей КрАЗ-6443 и КрАЗ-6446 колесных формул 6х6 в различной комплектации.

Согласно пресс-релизу "АвтоКрАЗа" в пятницу, автомобили оснащены дизельными моторами с предпусковым подогревателем класса Евро 5 мощностью 375 л.с. Седельно-сцепные устройства размерностью 3,5 дюйма способны выдерживать вертикальную нагрузку на ССУ массой 17 тонн.

При этом КрАЗ-6446 с двускатной ошиновкой колес буксирует полуприцеп по дорогам с твердым покрытием – до 50 тонн, в остальных случаях – до 34 тонн. Допустимая полная масса полуприцепа КрАЗ-6443 с односкатной ошиновкой составляет 48 тонн.

Седельные тягачи-тяжеловозы предназначены для буксировки полуприцепов по всем видам дорог и бездорожью.

Согласно информации на портале ProZorro, в рамках выигранного тендера "АвтоКрАЗ" поставил "Укргазвыдобуванню" 39 седельных тягачей, в том числе 27 ед. КРАЗ-6443 (сумма договора 42,45 млн грн с НДС) и 12 ед. КрАЗ-6446 на сумму 19,7 млн грн.

"Укргазвыдобування" ежегодно после тендеров или на договорных условиях заказывает на Кременчугском автозаводе поставку различной авто- и спецтехники. В основном это полноприводная техника – самосвалы, седельные тягачи, шасси с различным спецоборудованием. В частности, в августе этого года после выигранного тендера отгружена партия спецлабораторий исследования скважин ЛСГ-10 на шасси КрАЗ-5233НЕ", - отмечает пресс-секретарь ЧАО "АвтоКрАЗ" Дина Стеганцева.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины.

По данным финотчета компании за 2016 год, ею изготовлено 772 ед. автотехники, в 741 грузовой автомобиль и 31 ед. прицепной техники. Реализовано 726 грузовиков, в том числе 47% - на внутренний рынок. На текущий год первоначально запланировано выпустить 1,2 тыс. автомобилей.