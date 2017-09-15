Песков: транзит газа через Украину - вопрос не политической, а экономической целесообразности

Россия будет поставлять газ в Европу по маршруту, наиболее выгодному и безопасному как для экспортера, так и для покупателя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Д.Песков по их просьбе прокомментировал итоги 14-й ежегодной конференции YES, прошедшей в Киеве, на которой представители ЕС заявили, что продолжение транзита газа через Украину после 2020 года является приоритетом для Евросоюза.

Пресс-секретарь ответил на вопрос, согласна ли Россия в этой ситуации продолжать транзитировать газ в Европу через Украину и как это может сказаться на проекте "Северный поток 2".

"Транзитирование газа - это вопрос не политической, а экономической целесообразности и экономической выгоды и предсказуемости стабильности и безопасности поставок. Соответственно, поставки, естественно, будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца и гаранта энергетической безопасности, а именно РФ, так и для покупателей в западноевропейских странах", - сказал Д.Песков.