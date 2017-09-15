ЕБРР готов продлить кредитование "Нафтогаза" после 2017г, ведет переговоры об условиях

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер заявляет, что ЕБРР рассчитывает на позитивное завершение переговоров о продлении кредитования НАК "Нафтогаз "Украина" для закупки газа до 2018 года.

"Мы ведем переговоры с "Нафтогазом", чтобы убедиться, что "Нафтогаз" имеет достаточное финансирование. Это зависит от продолжения реформ. Конкретного крайнего срока нет, но мы надеемся, что сможем завершить переговоры в этом году", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, отвечая на вопрос о переговорах по вопросу продления кредитования после 2017 года.

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Говоря о цене на газ для населения, Ш.Аджунер отметил, что этому вопросу придают политический оттенок, хотя он больше технический.

"Люди делают этот вопрос политическим, но он более технический: как формула будет работать, и какой уровень поднятия цен будет приемлемым, исходя из динамики цен и поставок газа", - сказал он.

Как сообщил агентству информированный источник, отказ правительства от формульного определения цены на газ для населения может стать причиной прекращения проекта кредитования закупок "Нафтогазом" газа в Европе.