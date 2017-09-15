Порошенко ожидает успешного размещения еврооблигаций Украины

Украина на следующей неделе завершает размещение первого после длительного перерыва размещения еврооблигаций на международном рынке, его результаты покажут высокий интерес международных инвесторов к стране, ожидает президент Украины Петр Порошенко.

"На следующей неделе завершаем размещение. Думаю, все будет хорошо… Доллар, евро, фунт и любая другая валюта голосуют за Украину", – сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

П.Порошенко, сославшись на недавние встречи с бизнесом, добавил, что в следующем году ожидается 30%-ный рост инвестиций в Украину. По его словам, созданные для инвестиций в Украину пять инвестфондов, с которым он беседовал, наполнены.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины вечером 7 сентября объявило на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 – $1 млрд 779,837 млн.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут претерпеть изменения.

Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день. Роад-шоу новых бумаг проводится с 11 по 15 сентября в основных финансовых центрах.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.