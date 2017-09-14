МЭРТ зарегистрировал "Ланнивский индустриальный парк" в Полтавской области

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков "Ланнивский индустриальный парк" (с.Ланна Карловского р-на Полтавской обл.), ставший 27-м парком в этом перечне.

Согласно сообщению на сайте МЭРТ в четверг, парк включен в реестр приказом ведомства №1318 от 12 сентября 2017 года.

Инициатором создания парка выступило ЧП "Ланнивский сахарный завод".

Площадь парка в 30,7135 га является совокупностью земельных участков в собственности инициатора создания парка. Заявленный срок функционирования – 49 лет.

Назначение парка – деятельность, связанная с переработкой сельхозсырья, пищевой промышленностью, сельхозмашиностроением и обслуживанием, а также логистикой и хранением. Ожидается создание около 600 новых рабочих мест.

По информации МЭРТ, управляющей компанией парка является ООО "Ланнивская МТС", участником – ЧП "Ланна-Агро".

Все компании входят в состав Ланнивской агропромышленной группы, которая, согласно информации на ее сайте, специализируется, в частности, на выращивании зерновых, масличных и технических культур, молочном и мясном животноводстве, садоводстве, производстве и реализации сахара (мощность сахарного завода – 2 тыс. тонн свеклы в сутки и 325 тонн сахара).

Группа имеет собственные склады для хранения овощей и фруктов, сельхозтехнику для сбора урожая, мельницу для дробления зерна.

Согласно законодательству, ИП может размещаться на одном или нескольких смежных земельных участках. Его площадь должна быть от 15 до 700 га. Парк создается на срок не менее 30 лет.

Господдержка создания и функционирования ИП включает выделение средств из госфонда регионального развития при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 10% их сметной стоимости, освобождение от долевого участия в развитии местной инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а также освобождение от уплаты импортной пошлины при ввозе оборудования и комплектующих, не производимых в Украине.

Всего в 27 индустриальных парках страны, согласно реестру МЭРТ, в качестве участников зарегистрированы ООО "Шосткинский элеватор" в индустриальном парке "Свема" (Сумская обл.); ООО "СГ Метанол", "Сингаз ФТС и "Инвестиционная группа "Квартал" в ИП "Павлоград" (Днепропетровкая обл.), ЧП "Ланна-Агро" в Ланнивском ИП.