Экс-член НКРЭКУ Герус инициирует создание Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг

Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг (АПЭКУ) намерена объединить 1 млн бытовых потребителей, 1 тыс. предприятий и предпринимателей, представляющих разные отрасли и составляющих более 30% ВВП Украины, заявил инициатор создания ассоциации, экс-член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус.

"Потребители – рассеяны и неконсолидированы. Их голос не слышат в ситуациях, когда принимаются реальные решения. Часто их хотят обмануть, используя сложности отраслевой специфики", – пояснил он необходимость создания подобной ассоциации в распространенном в четверг призыве вступать в ее члены.

А.Герус считает, что энергетический бизнес сконцентрирован в руках нескольких крупных бизнес-групп, которые сконцентрированы, консолидированы, имеют возможность влиять на политиков и чиновников, в том числе за счет медиа-возможностей, а доверие к регулятору – НКРЭКУ – утрачено.

"Такая ситуация создает очень много дисбалансов и перекосов в пользу тех, кто консолидирован. А потребители энергетики и коммунальных услуг – это огромный ресурс для бизнеса объемом около 400 млрд грн в год, и это полностью регулируемая сфера", – пояснил основатель ассоциации.

По его словам, АПЭКУ намерена отстаивать долгосрочные интересы потребителей в таких направлениях, как цена, качество, надежность, безопасность, экологичность, а также отстаивать конкуренцию и содействовать развитию возобновляемой энергетики на базе конкурентной модели получения тарифов на аукционах, избегая при этом "скатывания в популизм".

Экс-член НКРЭКУ уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что вместе с ним основателем ассоциации выступил также исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

"Но после получения документов о регистрации в организацию вступают новые участники/члены и любая роль основателей теряется - решения принимаются собранием и советом (пока они не сформированы). Роль основателя минимальная - дальше все решают члены/участники ассоциации", – уточнил он.

А.Герус добавил, что со временем предполагается создать в АПЭКУ комитеты, которые будут заниматься отдельными направлениям - газ, электроэнергия, тепло, вода.

"Отдельный комитет - по бизнесу, отдельный - по населению. Также надеюсь, что будут региональные представительства на базе региональных бизнес-ассоциаций. Предварительные договоренности есть. Планируем развиваться. И чтобы минимум популизма", – сказал инициатор создания ассоциации.