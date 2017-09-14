"Укргазвыдобування" и "Украинская Энергетическая биржа" рассчитывают перевести торги по продаже сжиженного газа на электронную площадку с октября

ПАО "Укргазвыдобування" и "Украинская Энергетическая биржа" работают над переводом торгов по продаже сжиженного газа (производимого "Укргазвыдобуванням") на электронную площадку, сообщил замглавы биржевого комитета "Украинской Энергетической биржи" Алексей Ластовец на международном форуме "Ukrainian LPG Forum 2017" в Киеве в четверг.

"Мы рассчитываем, что в следующем месяце выйдем на практический результат", - сказал он.

А.Ластовец добавил, что для осуществления таких планов Кабмин должен откорректировать свое постановление №570. Соответствующие документы уже поданы в правительство.

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Как сообщалось, сейчас торги по продаже сжиженного газа "Укргазвыдобування" проходят на "Украинской Энергетической бирже" в традиционной форме с физическим присутствием потенциальных покупателей.