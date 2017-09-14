НБУ сохраняет прогноз роста международных резервов до $20 млрд до конца 2017 года

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет прогноз роста международных резервов страны до $20 млрд на конец текущего года с $18 млрд на начало сентября, основанный на поступлении в оставшиеся месяцы $2 млрд от Международного валютного фонда и $600 млн от Евросоюза, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

"Ожидаем до конца года плановые платежи до $800 млн – основная сумма плюс проценты. В то же время сохраняем наш прогноз повышения резервов до $20 млрд", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

О.Чурий уточнил, что к настоящему времени размер резервов уменьшился с $18 млрд, которым он был равен в начале месяца, в связи с выплатами $500 млн процентов по еврооблигациям и около $100 млн интервенций на валютном рынке.

В то же время он добавил, что в Нацбанке ожидают позитивного влияния на динамику резервов по итогам роад-шоу нового выпуска еврооблигаций Украины, которое сейчас проходит, затруднившись назвать объем привлечения.