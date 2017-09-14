Доходы госбюджета растут за счет детенизации и борьбы с коррупцией

Доходы государственного бюджета Украины выросли за счет вывода бизнеса из тени и борьбы с коррупцией, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Резко выросли доходы государственного бюджета за счет детенизации, за счет борьбы с коррупцией. Это является ярким свидетельством того, что финансовые, теневые потоки, которые ранее питали коррупционеров и преступников, на сегодняшний день, наконец, заведены в государственный бюджет", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса в четверг в Киеве.

Как сообщается на сайте президента, глава государства отметил, что удельный вес ЕС во внешней торговле Украины значительно возрос, в частности, в 2009 году он составлял 25%, в 2014 году - 30%, в настоящее время - 40%.

По словам П.Порошенко, в рамках политики децентрализации также возросли доходы местных бюджетов и расходы, направляемые на развитие. Он отметил, что в отдельных территориальных общинах они увеличились в 7-10 раз.