ГАХК "Артем" и польская AREX разработали новый ракетный комплекс "Маргаритка"

ГАХК "Артем" (Киев) и польская AREX обеспечили совместную разработку нового ракетного комплекса "Маргаритка" (Stokrotka), предназначенного для поражения наземных и низкоскоростных воздушных целей типа БПЛА и вертолетов.

Как сообщил польский ресурс defence24.pl, представленный партнерами на международной оборонной МSPO-2017 в начале сентября в Кельце (Польша) ракетный комплекс ZRN-01 Stokrotka, включает неуправляемые авиационные ракеты РС-80П калибра 80 мм и наземную пусковую установку, оснащенную современной системой управления огнем Tonaz.

В качестве платформы ZRN-01 Stokrotka использованы высокомобильные шасси грузовика STAR 265M2 в 6х6, вместе с тем, ракетная система может устанавливаться и на другие платформы, включая бронированные машины.

Оснащение комплекса системой управления огнем Topaz, установленной на транспортном средстве с радаром и оптоэлектронной головкой GS400, обеспечивает возможность поражения ракетным комплексом наземных целей на расстоянии до 6 км, включая артиллерию и легкобронированную технику, а также низкоскоростных воздушных целей на высоте до 4 км, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8/17.

По оценкам экспертов, новая украинско-польская ракетная система отличается простотой, мобильностью, огневой мощью и доступной ценой. Среди преимуществ разработки называются также возможность проведения модернизации имеющихся запасов советских пусковых установок и боеприпасов для поддержания боеготовности воинских подразделений.

Входящая в госконцерн "Укроборонпром" ГАХК "Артем" - единственный на территории б.СССР изготовитель управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" разных модификаций, применяемых для вооружения всех типов самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30.

Согласно озвученным в начале года польскими СМИ данным, в настоящее время "Укроборонпром" и польский оборонный PGZ отрабатывают планы ВТС в рамках европейской оборонной программы Narew по созданию системы ПВО малой дальности с использованием украинских управляемых авиационных ракет средней дальности Р-27 производства ГАХК "Артем".

По данным из открытых источников, оборонная программа Narew по созданию системы ПВО малой дальности должна стать частью оборонной программы по созданию комплексной системы ПВО Tarcza Polska ("Польский Щит") – одного из элементов американской ЕвроПРО.