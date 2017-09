Акционеры приняли решение ликвидировать ПАО "Креатив Груп"

ПАО "Креатив Груп" (Киев), ранее входящее в состав агропромышленной группы "Креатив", будет ликвидировано по решению акционеров.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 8 сентября.

Стоимость чистых активов ПАО оценивается 125,945 млн грн, сумма обязательств составляет 148,4 млн грн, уставный капитал - 2.05 млн грн.

По состоянию на конец 2016 года активов компании было недостаточно для расчета по ее обязательствам.

Главой ликвидационной комиссии назначен Денис Свистунов.

В 2016 году чистый убыток ПАО увеличился в 21,6 раза - до 100,9 млн грн, чистый доход от реализации сократился в 2,5 раза - до 7,6 млн грн по сравнению с предыдущим годом.

По информации Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), основными видами деятельности ПАО являются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита, консультирование по налогообложению.

Согласно данным НКЦБФР, основателями ПАО были Станислав и Максим Березкины, Юрий Давыдов, Олег Лысенко, Игорь Кабаков. В настоящее время акционерами компании являются The Bank of New York Mellon (США, доля в уставном капитале -11,39%), "Зеруин Ко" (Кипр, 19,34%), "Долебрер Холдингз" (Кипр, 19,34%), "Джиорналита Ко" (Кипр, 19,34%), "Транслоджистик Сервисэз" (Британские Виргинские о-ва, 19,34%).

Как сообщалось в декабре 2015 года со ссылкой на Нацбанк Украины, общая сумма долга агрокомпании "Креатив" банковской системе Украины и синдикату международных банков составляет $630 млн.

"Креатив" в августе 2015 года сообщил о переговорах с инвесторами относительно реструктуризации. Летом того же года в состав его правления вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и БТА Банке (Киев). Наконец, в сентябре 2015-го основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

В интервью изданию "Forbes Украина" один из новых собственников компании Рысбек Токтомушев сообщил, что является одним из инвесторов и не представляет в сделке БТА Банк. По его словам, еще одним собственником стал бизнесмен Артур Гранц, выступающий финансовым инвестором.

По состоянию на конец марта 2015 года доля кредитов ЧАО "Креатив", входящего в одноименную группу, в государственных банках составляла около 80%, или более 11,3 млрд грн. В мае 2016 года ЧАО обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать его банкротом.

В 2016 году Кабмин обнародовал распоряжение о продаже Укргазбанком за $96,7 млн агрохолдингу "Кернел" права требования на МЭЗ "Эллада" группы "Креатив".

В настоящее время ведутся судебные тяжбы о взыскании с компаний группы "Креатив" и ее экс-собственников задолженности перед кредиторами.

"Креатив" был одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции (Кировоградская обл.). В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восьмью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.